POL-PB: Alleinunfall mit Motorrad

Paderborn-Elsen/Delbrück (ots) - (md) Am Sonntag, 03.03.2024 ereigneten sich in Paderborn-Elsen und in Delbrück Alleinunfälle. An der Franz-Bals Straße in Elsen stürzte am Sonntag kurz nach 22:00 Uhr ein 23-jähriger Mann mit seinem E-Scooter. Wie genau der Unfall passiert war, konnte er nicht sagen. Ein Atemalkoholtest verlief allerdings positiv. Der junge Mann kam mit einer Oberschenkelfraktur in stationäre Behandlung. Ein 24-Jähriger war am 03.03.2024 gegen 03:00 ...

