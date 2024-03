Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfälle am Sonntag

Paderborn-Elsen/Delbrück (ots)

(md) Am Sonntag, 03.03.2024 ereigneten sich in Paderborn-Elsen und in Delbrück Alleinunfälle.

An der Franz-Bals Straße in Elsen stürzte am Sonntag kurz nach 22:00 Uhr ein 23-jähriger Mann mit seinem E-Scooter. Wie genau der Unfall passiert war, konnte er nicht sagen. Ein Atemalkoholtest verlief allerdings positiv. Der junge Mann kam mit einer Oberschenkelfraktur in stationäre Behandlung.

Ein 24-Jähriger war am 03.03.2024 gegen 03:00 Uhr mit seinem Pkw aus Thüle kommend auf der Boker Straße in Richtung Boke unterwegs. In Höhe der Brücke (Boker Straße 116) kam er augenscheinlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte zweimal gegen den linksseitigen Bordstein. Anschließend geriet der Wagen auf den Gehweg und angrenzenden Grünstreifen und kollidierte daraufhin mit der Hauswand eines Wohnhauses an der Boker Straße und kam zum Stehen.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings war ein Drogenvortest positiv. Zur Blutprobenentnahme brachten die Polizisten den Unfallverursacher in ein Krankenhaus und stellten den Führerschein sicher.

