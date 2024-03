Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ersthelfer rettet Rollstuhlfahrer

Pößneck (ots)

Am 02.03.2024 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 38- Jähriger mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Rad-/ Fußweg an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck. Aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems kam der Rollstuhlfahrer vom Weg ab, stürzte eine Böschung hinab und fiel in die Kotschau. Ein zufällig vorbeikommender 44- jähriger Passant erkannte den Notfall, befreite den Verunglückten vom Rollstuhl und zog den Mann anschließend aus dem Wasser. Mit Hilfe der eingesetzten Kameraden der Feuerwehr und der Rettungskräfte konnte schließlich der schwer verletzte Rollstuhlfahrer aus dem Böschungsbereich gerettet und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Behandlung verbacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell