POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt (19.05.2024)

Sulz a.N. (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, auf der Kronenstraße ereignet hat. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer war auf der Kronenstraße (K 5502) von Bergfelden herkommend in Richtung Renfrizhausen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang musste der Mann seinen Wagen stark abbremsen, da ein Kind und ein Hundewelpe auf die Fahrbahn traten. Ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation, versuchte zwar noch nach links auszuweichen, prallte aber mit seiner Kawasaki in das Heck des BMW. Durch die Kollision erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

