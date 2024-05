Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Radfahrer stürzt auf die Straße (18.05.2024)

Rottweil (ots)

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, war ein betrunkener Radfahrer auf der Straße "Am Stadtgraben" unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie ein 39-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Straße "Am Stadtgraben" fuhr und plötzlich ohne Fremdeinwirkung stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizeibeamten ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Verfahren gegen die 39-Jährige ein.

