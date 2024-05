Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Auto macht sich selbständig und prallt gegen anderen Wagen (18.05.2024)

Bösingen (ots)

Aufgrund mangelnder Sicherung gegen das Wegrollen hat sich am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein abgestellter Dacia Duster eines 41-Jährigen auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf der Herrenzimmerner Straße selbständig gemacht und ist gegen einen geparkten VW Golf geprallt, wo er einen geringen Sachschaden verursachte. Der Autofahrer parkte daraufhin seinen Wagen auf einen anderen Stellplatz um, was von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet werden konnte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme bei dem Dacia-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille bestätigte den Verdacht der Beamten. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 41-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell