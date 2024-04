Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen nach diversen Sachbeschädigungen gesucht

Twist (ots)

Zwischen Januar und April kam es wiederholt zu diversen Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen im Twist. Dabei beschädigten bislang unbekannte Täter wiederholt diverse Fenster- und Türverglasung bei der Oberschule an der Flensbergstraße, der Ansgarschule an der Ansgarstraße, der Marienschule an der Straße Auf dem Bült, sowie die Franziskusschule an der Franziskusstraße und am Hallenbad an der Straße Am Hallenbad. Der Sachschaden beläuft sich inzwischen auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

