Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - VW beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr vor dem "Haus Hilten" in Neuenhaus, an der Hardingerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer VW Up, beklebt mit Werbung einer Ergotherapiepraxis, beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/9898521 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell