Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Mehrfach Banner von Kindertagesstätten beschädigt und entwendet

Spelle (ots)

Im Tatzeitraum vom 28.03.24 bis zum 02.04.2024 kam es in der Kastanienstraße zu drei Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten zu unterschiedlichen Zeiten ein durch die KiTa "Wilde Möhre" am Zaun aufgehängtes Banner.

Im Tatzeitraum vom 12.04.24 bis 13.04.24 kam es in der Straße "Zu den Kämpen" zu einem Diebstahl eines ähnlichen Banners, welches durch die Kindertagesstätte "An der Bahn" ebenfalls am Zaun befestigt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell