POL-KS: Autodiebe stehlen zwei BMW von Parkplätzen vor Werksgelände: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots) - Liebenau-Ersen (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr auf einem Firmengelände im Liebenauer Ortsteil Ersen zu einem Brand. In einem hölzernen Anbau waren Paletten mit leeren Foliensäcken in Flammen aufgegangen und standen anschließend in Vollbrand. Die ...

mehr