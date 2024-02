Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Firmengelände in Liebenau-Ersen: Kripo schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Liebenau-Ersen (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr auf einem Firmengelände im Liebenauer Ortsteil Ersen zu einem Brand. In einem hölzernen Anbau waren Paletten mit leeren Foliensäcken in Flammen aufgegangen und standen anschließend in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer im weiteren Verlauf löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Kriminalbeamten haben am heutigen Vormittag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers an der Brandstelle fortgesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließen sie eine Brandstiftung nicht aus, wenngleich die genaue Brandursache noch unklar ist. Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler nun auch nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell