POL-KS: PKW-Fahrer nach Verkehrsunfall auf der B80 nahe Wesertal-Gieselwerder lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Wesertal-Gieselwerder (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 80 zwischen Wesertal-Gieselwerder und Hann. Münden ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs lebensgefährlich verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 39-jähriger Mann aus Bodenfelde, Landkreis Northeim, mit seinem Kleinwagen auf der B80. Auf freier Strecke fuhr dieser aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen, in dessen Folge er nach links von der Fahrbahn abkam, einen Grünstreifen überfuhr und frontal gegen einen Baum krachte. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen.

Die am Unfallort eingesetzten Rettungskräfte verbrachten den schwerverletzten Fahrer in ein Kasseler Krankenhaus. Für die Ermittlungen zum Unfallhergang war auch ein Gutachter am Unfallort eingesetzt. Die Straße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden durch die Polizeistation Hofgeismar geführt.

