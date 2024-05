Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Betrunken Auto gefahren und von der Straße abgekommen (17.05.2024)

Villingendorf (ots)

Ein 28-jähriger Mann ist am Freitagabend betrunken mit einem VW Passat auf der Kreisstraße 5522 von Villingendorf in Richtung Herrenzimmern gefahren und dabei im Kurvenbereich kurz nach dem Ortseingang Herrenzimmern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei einem bei der Unfallaufnahme durchgeführten Alkoholtest bei dem 28-Jährigen stellte die Polizeistreife einen Wert von rund 1,3 Promille fest, was zur Beschlagnahme des Führerscheins und die Abgabe einer Blutprobe führte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall ein.

