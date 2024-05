POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung auf der Straße "An der Steige"- Hinweise erbeten (18.05.2024)

Schramberg (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr hat sich auf der Waldmössinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leichte Verletzungen davontrug und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro entstanden ist. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Schramberg ...

mehr