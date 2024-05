Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Aldinger Straße - 37-Jähriger betrunken und ohne Führerschein unterwegs (18.05.2024)

Spaichingen (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Aldinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs war. Gegen 15 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Audi A4 auf der Aldinger Straße in Richtung Lachstraße. Dabei kam er nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer steinernen Gartenbegrenzung eines dortigen Grundstücks. Aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi, ehe er quer zur Fahrbahn auf den Rädern liegen blieb. Ersthelfer retteten den verletzten 37-Jährigen aus dem demolierten Auto und übergaben ihn an den kurz darauf eintreffenden Rettungsdienst. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest das der Mann keinen Führerschein hat, sondern auch, dass er mit einem Wert von über 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. An der Gartenabgrenzung und einem weiteren Grundstück entstandenen mehrere hundert Euro Sachschaden.

