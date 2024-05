Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunken von der Straße abgekommen und gegen Laterne geprallt (20.05.2024)

Spaichingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Straße "Im Grund" einen Unfall verursacht. Der 40-jährige VW Polo-Fahrer kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von über drei Promille. Der 40-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. An Auto und Laterne entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell