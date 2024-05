POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter schlägt 16-Jährigem ins Gesicht (20.05.2024)

Gunningen, K5914 (ots) - Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5914 zwischen Gunningen und Seitingen am Montagvormittag. Ein 32-jähriger Radfahrer war gegen 10 Uhr auf der K5914 von Gunningen in Richtung Seitingen unterwegs. An der Einmündung zu einem Feldweg bog der junge Mann nach links ab und kollidierte dabei mit ...

