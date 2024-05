Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf dem Kreisverkehr Friedrichstraße verletzt (19.05.2024)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr auf der Friedrichstraße am Sonntagabend zusammengestoßen. Ein 23-Jähriger fuhr auf der Friedrichstraße in abschüssiger Richtung. Am Kreisverkehr verlor der junge Mann aufgrund nur mäßig funktionierender Bremsen die Kontrolle über sein Zweirad und prallte in der Folge in einen entgegenkommenden 26 Jahre alten Radfahrer. Beide Männer stürzten und verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Höhe des an den Rädern entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

