POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kindlebildstraße - zwei Radfahrer verletzt (19.05.2024)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer haben bei einem Zusammenstoß auf der KIndlebildstraße am Sonntagnachmittag Verletzungen erlitten. Eine 37-Jährige und eine 64-Jährige waren mit ihren Rädern in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs. Als die Frauen aneinander vorbeifuhren berührten sich die Lenker, woraufhin beide zu Fall kamen. Sowohl die 37-Jährige als auch die 64-Jährige begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung.

