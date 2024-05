Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hoher Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Markgrafenstraße/Schneckenburgstraße (17.05.2024)

Konstanz (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Markgrafenstraße/Schneckenburgstraße am Freitagabend entstanden. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem VW Golf auf der Markgrafenstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte der junge Mann, für den aufgrund ausgeschalteter Ampel Vorfahrt gewähren galt, mit einem auf der Schneckenburgstraße in Richtung Reichenaustraße fahrenden VW Golf Plus einer 82 Jahre alten Frau. Diese versuchte noch Auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

