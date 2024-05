Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, L223, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt (19.05.2024)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf dem Kreisverkehr auf der Landesstraße 223 bei Orsingen ein Unfall ereignet. Eine 50-Jährige fuhr mit einem Honda aus Steißlingen kommend in den Kreisverkehr ein und erfasst dabei beinahe einen bereits im Kreisel fahrenden 54-Jährigen mit einem Yamaha Motorrad. Dem Biker gelang es noch einen Zusammenstoß zu verhindern wobei er jedoch ins Rutschen geriet und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. An seiner Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell