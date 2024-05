Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Glastüren in der Ekkehardstraße und der August-Ruf-Straße beschädigt (18.05.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter Sachbeschädigungen in der Ekkehardstraße und der August-Ruf-Straße begangen. Die Unbekannten schlug im Zeitraum zwischen 04.30 Uhr und 5 Uhr die äußeren Scheiben der doppeltverglasten Eingangstüren der Büroräume der Baugenossenschaft Hegau in der Ekkehardstraße und eines Bekleidungsgeschäfts in der August-Ruf-Straße ein und verursachten dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

