POL-KN: (Engen, Anselfingen, Lkr. Konstanz) Motorraddiebstahl (17./18.05.2024)

Engen, Anselfingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein auf einem Grundstück in der Unterdorfstraße stehendes Motorrad gestohlen. Der Unbekannte entwendete das in einer unverschlossenen Garage des Anwesens Nummer 16 stehende grüne Motorrad der Marke Kawasaki mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-KX 45" im Wert von rund 8.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb, oder den Verbleib des Motorrads nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

