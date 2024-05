Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Deilinger Straße - 44-Jähriger betrunken unterwegs (18.05.2024)

Wehingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall auf der Deilinger Straße am frühen Samstagmorgen verursacht. Ein 44-Jähriger war gegen 5 Uhr von Deilingen kommend auf der Deilinger Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Audi, kam ins Schleudern und touchiert in der Folge zwei Blumenkübel, eine Straßenlaterne und eine Biomülltonne. Ein entgegenkommender Autofahrer musste auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Alkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab ein Ergebnis von über 2,4 Promille. Der Mann musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein Anwohner kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe, der Bauhof um die anschließende Reinigung der Straße und die beschädigte Laterne.

