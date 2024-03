POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots) - Am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Roller der Marke Peugeot samt Helm. Dieser befand sich auf einem naheliegenden Parkplatz in der Straße Am Holtkamp in Itterbeck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr