Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Roller und VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es in Nordhorn zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Auf dem Parkplatz eines Gymnasiums an der Straße Stadtring hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 7.30 und 13.10 Uhr einen dort abgestellten E-Roller touchiert. Hierbei fiel der Roller um und wurde beschädigt. Der Roller wurde durch den Verursacher vermutlich wieder aufgestellt, sodass davon auszugehen ist, dass dieser den Unfall bemerkt hat. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 850 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen 11.10 und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wietmarscher Straße. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich bei Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten VW Tiguan. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell