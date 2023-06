Polizei Bochum

POL-BO: Zweiter Nachtrag zum Laubenbrand in Herne: Herner (22) im Krankenhaus verstorben

Herne (ots)

Nach dem Laubenbrand in einer Kleingartenanlage in Herne am Dienstag, 27. Juni, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5545456 ) ist am Vormittag des 30. Juni (Freitag) auch der 22-jährige Herner im Krankenhaus verstorben.

Am Mittwochabend, 28. Juni, erlag bereits die 20-jährige Hernerin ihren Verletzungen.

Weiterhin können weder ein Unfall noch ein Tötungsdelikt ausgeschlossen werden.

Die intensiven Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum dauern weiter an.

Wir bitten darum, von Spekulationen in Bezug auf die Hintergründe des Geschehens Abstand zu nehmen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell