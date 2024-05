Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B314, Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 zwischen Hilzingen und Singen - Polizei sucht Zeugen (18.05.2024)

B31, Hilzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Singen ereignet hat. Eine 38-Jährige fuhr mit einem VW UP von der Anschlussstelle Hilzingen kommend auf der B314 in Richtung Singen. Als ein vor ihr fahrender 65-Jähriger mit einem Kia Oprius bremste, prallte der VW UP in das Heck des Wagens. Durch die Kollision erlitten ein im VW mitfahrendes 7-jähriges Mädchen und eine 22-jährige Mitfahrerin im Kia leichte Verletzungen. Zudem entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell