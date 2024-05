Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekannte brechen in Jugendhaus ein - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag (10.05.2024), 20.00 Uhr und Montag (13.05.2024), 9.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Jugendhaus in der Humboldtstraße in Renningen. Die Unbekannten entwendeten unter anderem eine Videospielkonsole sowie Bargeld. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Renningen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell