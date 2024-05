Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Böblingen zwischen zwei 44 und 59 Jahre alten Männern am Freitag (10.05.2024) gegen 17:45 Uhr sucht das Polizeirevier Böblingen noch Zeugen. Zunächst beleidigte der 59-Jährige den 44-Jährigen, daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden in der Folge noch durch den 59-Jährigen beleidigt. Der Grund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13 -2500 oder per E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

