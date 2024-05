Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Geschädigte und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (12.05.2024) gegen 13:00 Uhr befuhr der 24-jährige Lenker eines Mercedes die Neue Ramtelstraße in Leonberg in Fahrtrichtung der Landesstraße 1187. Hierbei überholte er mehrere Fahrzeuge, indem er vor den dort befindlichen Verkehrsinseln bwz. Grünstreifen trotz Gegenverkehr auf die Gegenfahrbahn ausscherte und erst knapp vor den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern wieder auf seinen Fahrstreifen zurück lenkte. Teils mussten Verkehrsteilnehmende abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 24-Jährige setzte seine Fahrt in der Folge über die L 1187 und L 1188 fort und überholte erneut mehrere Fahrzeuge. Sein Fahrstil war insgesamt äußerst rasant und rücksichtslos. Personen, die den Fahrstil beobachtet haben oder durch den Mercedes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

