POL-LB: Ludwigsburg: Streitgespräch eskaliert - 37-Jähriger schwer verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 45 Jahre alten Mann, der am Sonntagabend (12.05.2024), gegen 21.30 Uhr, in der Eisenbahnstraße in Ludwigsburg mit einem 37-Jährigen in Streit geraten und diesen verletzt haben soll. Ursächlich für die Auseinandersetzung sollen wohl Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit einem Parkplatz gewesen sein. Der 45-Jährige soll dem 37-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer Verletzung im Bereich des Oberkörpers zugefügt haben. Nach einem Gerangel, an dem auch Zeugen beteiligt waren, gelang dem 45-Jährigen zunächst die Flucht. Er kehrte schließlich jedoch zum Tatort zurück, wurde vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg gebracht. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 45 Jahre alte Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlugnen dauern an.

