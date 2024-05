Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: zwei Frauen innerhalb einer Stunde sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Sonntagabend (13.05.2024) innerhalb von einer Stunde zu zwei Fällen von sexueller Belästigung in Bietigheim-Bissingen gekommen ist, sucht die Polizei noch nach Zeugen. Gegen 19.00 Uhr ging eine 31 Jahre alte Frau von Bahnhof entlang der Bundesstraße 27 in Richtung Stadtmitte. Als sie sich rund 200 Meter vom Bahnhof entfernt auf Höhe einer Café-Bar befand, bemerkte sie eine Person hinter sich. Da die Person sehr nah an sie herangekommen war, drehte sich zu ihr um, um ihr zu sagen, dass sie Abstand halten solle. In diesem Moment griff der bislang noch unbekannte Mann an ihren Hintern und stellte ihr eine anzügliche Frage. Nachdem sich die 31-Jährige verbal zur Wehr gesetzt hatte, machte sich der Täter schließlich davon. Der Unbekannte soll etwa 165 cm groß und schlank gewesen sein. Er war mit Badelatschen und einer kurzen Hose bekleidet.

Etwa eine Stunde danach musste eine 19-Jährige ähnliches erleben. Sie war zu Fuß von einer Gaststätte in der Mühlwiesenstraße zu ihrem ganz in der Nähe, auf einem Parkplatz unterhalb der Bundestraße 27 geparkten PKW unterwegs. Kurz bevor sie dort ankam, schlug ihr ein Unbekannter mit der Hand auf den Hintern und fragte sie nach sexuellen Dienstleistungen. Die junge Frau begab sich hierauf zu einer Personengruppe, worauf der Täter das Weite suchte. Der Mann wurde in diesem Fall als zwischen 175 und 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt und als südländischer Typ beschrieben. Er hat kurze, dunkle Haare, einen stoppeligen Bart, trug ein weißes T-Shirt, vermutlich eine lange Hose und dunkle Schuhe.

Bereits am 1.Mai kam es zu einer gleichgelagerten Straftat im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5770540).

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, insbesondere Personen aus der Gruppe, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

