Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Drei Frauen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Kleiststraße

10.04.2024, 14.15 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete Flaschen am Mittwochvormittag aus einem Discounter in der Kleiststraße in Wolfsburg. Um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten schlug der Täter um sich und verletzte drei Frauen leicht.

Am Mittwochmorgen fiel einer Mitarbeiterin des Discounters in der Innenstadt der unbekannte Mann in dem Geschäft auf. Dieser hatte offensichtlich Gegenstände in seine mitgeführte Tasche gesteckt, welche er im weiteren Verlauf an der Kasse nicht bezahlte. Als die Mitarbeiterin den Unbekannten daraufhin ansprach und die Tasche kontrollieren wollte, schubste dieser die Frau zur Seite. Zudem schlug er wild um sich und verletzte dabei eine weitere Mitarbeiterin leicht, die ihre Kollegin unterstützen wollte. Zudem bedrohte der Täter die beiden Frauen derart massiv, so dass diese von weiteren Handlungen absahen.

Im Anschluss verließ der Täter das Geschäft.

Dabei stieß er zwei vor dem Discounter stehende Frauen im Alter von 58 und 80 Jahren um. Die beiden Frauen kamen zu Fall und verletzten sich dabei leicht.

Glücklicherweise war bei keiner der verletzten Frauen eine medizinische Behandlung erforderlich.

Der Täter war etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte schwarze, längere Haare und ein südländisches Aussehen. Er trug eine dunkle Trainingsjacke und eine Jogginghose und führte eine Tasche mit.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell