Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Kennzeichen gefälscht - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogenbeeinflussung unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

08.04.2024, 19.45 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Breslauer Straße wurde ein 29 Jahre alter Passat-Fahrer in einem nicht zugelassenen Pkw unter Drogeneinfluss von Beamten der Wolfsburger Polizei festgestellt. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Am Montagabend befuhr eine Streifenbesatzung die Breslauer Straße. In Höhe des Kreisels an der Grauhorststraße fiel ihnen ein Passat auf, der am vorderen Kennzeichen keine Zulassungsplakette hatte. Daraufhin hielten die Beamten den Pkw an und kontrollierten den 29 Jahre alten Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die mitgeführten Zulassungspapiere nicht zu den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme war ersichtlich, dass es sich bei den Kennzeichen um Totalfälschungen handelte.

Einen Führerschein konnte der Pkw-Fahrer nicht vorweisen.

Da sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde dem Passat-Fahrer ein freiwilliger Drogentest angeboten. Dieser fiel positiv aus und die Beamten ordneten eine Blutprobe an, welche im Klinikum entnommen wurde.

Gegen den 29-Jährigen wurden Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell