Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Überhöhte Geschwindigkeit - 26-Jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsurg, Reislingen, Dieselstraße

06.04.2024, 23.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Dieselstraße in Wolfsburg wurde ein 26 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Zuvor war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hatte Anhaltesignalen der Polizei missachtet.

Am späten Samstagabend befuhr eine Streifenbesatzung die Berliner Brücke in Richtung Heßlinger Straße, als sie plötzlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von einem Motorradfahrer überholt wurde. Der Kradfahrer bog in die Heßlinger Straße ab und fuhr weiterhin deutlich zu schnell am Tunnel vorbei in Richtung des ZOB. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und gaben Anhaltesignale in Verbindung mit eingeschaltetem Blaulicht. Daraufhin wendete der 26-Jährige in Höhe des ersten Fußgängerüberweges und fuhr in Richtung Dieselstraße. Dabei erhöhte der 26-Jährige die Geschwindigkeit noch einmal deutlich. Die Beamten folgten dem Kradfahrer mit angemessenem Abstand. In Höhe der Käthe-Paulus-Straße wollte der Kradfahrer nach rechtsabbiegen und verlor vermutlich in Folge der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 26_Jährige kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Mittelinsel und wurde in einen Graben geschleudert. Die eingesetzten Beamten leisteten bis zum eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt mit einen Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor.

Der Führerschein des Motorradfahrers wurde sichergestellt.

Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell