Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße

03.04.24, 18:30 - 0404.24, 06:30 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Gebäude sowie in mehrere PKW auf dem Firmengelände einer Tischlerei in der Dieselstraße in Wolfsburg ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen eines Zaunes Zugang zu dem Gelände. Hier wirkten sie ebenfalls mit Gewalt auf zwei PKW ein und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Des Weiteren brachen sie die Tür eines Gebäudes auf und entwendeten aus diesem eine hochwertige Säge. Im Anschluss verließen die Täter das Gelände unerkannt auf vermutlich demselben Wege. Der entstandene Schaden liegt nach bisherigen Schätzungen im oberen vierstelligen Bereich. Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 053561-46460 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell