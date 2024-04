POL-WOB: 80-jährige Königslutteranerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße und Bebelstraße 28.03.2024, 22.50 Uhr bis 29.03.2024, 09.20 Uhr In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg. In diesem Zusammenhang wurden zwei Männer (20 und 25 Jahre) und eine 25 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt. Die ...

mehr