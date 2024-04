Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Mehrfamilienhaus - Fünf Bewohner leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Burgwall

06.04.2024, 17.35 Uhr

Am Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Burgwall in Wolfsburg, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung: Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Samstagabend wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr über den Brand in dem Mehrfamilienhaus im Wolfsburger Stadtteil Rabenberg informiert. Umgehend wurden zahlreiche Kräfte der Polizei und Berufsfeuerwehr zum Brandort entsandt. Das Gebäude wurde durch die eingesetzten Kräfte evakuiert und die Anwohner zunächst an einer Sammelstelle betreut, bevor sie in einem Bus der WVG untergebracht und versorgt wurden.

Die Berufsfeuerwehr begann mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Vorsfelde, Fallersleben, Stadtmitte und Ehmen umgehend mit den Löscharbeiten und zeitgleicher Überprüfung aller Wohnungen in der näheren Umgebung des Brandortes hinsichtlich verletzter oder hilfloser Personen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Überprüfungen konnten die Mieter der bewohnbaren Etagen zurück in ihre Wohnungen.

Die oberen Etagen sind weiterhin nicht bewohnbar, so dass eine Sicherung durch das THW erfolgte und die Bewohner in einem nahegelegenen Hotel untergebracht wurden.

Bei dem Brand wurden fünf Bewohner durch Rauchintoxikation leicht verletzt. Drei der Personen mussten ambulant im Klinikum Wolfsburg versorgt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen Hinweise vor, die eine vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

