Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schusswaffengebrauch durch Einsatzkräfte der Polizei in Frankfurt-Sachsenhausen

Wiesbaden (ots)

Seit den frühen Abendstunden findet ein größerer Polizeieinsatz am Deutschherrnufer in Frankfurt-Sachsenhausen statt. Der Bereich ist zwischen der Kreuzung Gerbermühlstraße und Flößerbrücke weiträumig abgesperrt. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse, wurde die Polizei gerufen, nachdem eine Person andere Menschen offenbar angegriffen hatte. Nach Eintreffen der Polizeibeamten kam es zu einem Schusswaffengebrauch. Die Person ist zwischenzeitlich verstorben. Das Hessische Landeskriminalamt wurde informiert und hat, wie in solchen Fällen üblich, die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell