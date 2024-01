Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wildunfall mit Folgen

Greiz (ots)

Weida. Am heutigen Morgen (05.01.2024) um 05:40 Uhr kam es auf der B92, am Teichwitzer Forst, zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Wildschwein. Das Tier verendete am Unfallort. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Wenige Momente später bremste ein weiterer Fahrzeugführer (30) stark ab, um nicht mit dem auf der Straße befindlichem Wildschwein zu kollidieren. Dies bemerkte ein nachfolgender 36-jähriger Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den PKW des 30-Jährigen auf. Ein PKW wurde im Zuge des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschoben. Der 36-jährige Mann verletzte sich hierbei leicht. Über die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen. Alle drei Fahrzeuge (PKW) waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Stauerscheinungen sicherte ein Fahrzeugführer seinen PKW nicht ausreichend gegen das Wegrollen, sodass dieser gegen einen weiteren wartenden PKW rollte. Auch hierbei entstand Sachschaden. (PZ).

