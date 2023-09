Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall auf der B57

Rollerfahrer und Sozia schwer verletzt

Kleve-Kellen (ots)

Am Donnerstagabend (21. September 2023) gegen 22:50 Uhr hat sich auf der Kalkarer Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Rollerfahrer und seine Sozia schwer verletzt wurden. Ein 34-Jähriger aus Kleve war mit seiner 46-jährigen Mitfahrerin, ebenfalls aus Kleve, auf einem Motorroller auf der Kalkarer Straße unterwegs und wollte nach links auf den Pappelweg abbiegen. Dies nahm ein hinter ihm fahrender 26-Jähriger aus Kalkar in seinem 1er BMW vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den Roller auf. Bei dem nachfolgenden Sturz verletzten sich der 34-Jährige und die 46-Jährige schwer. Nach jetzigem Kenntnisstand trug der 34-Jährige keinen Schutzhelm. Da sich zudem Hinweise ergaben, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus konnte er keinen gültigen Führerschein für das Fahren des Kleinkraftrades vorlegen. Auch der Versicherungsschein passte nicht zu dem Roller, so dass auch der Verdacht eines Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetztes im Raum steht. Die B57 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell