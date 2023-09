Goch-Asperden (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag (21. September 2023), 12:30 Uhr, in ein unbewohntes Wohnhaus am Berkenweg eingedrungen. Sie hebelten zunächst erfolglos an einem Seiteneingang, dann hebelten sie die Vordertür auf. Nach ersten Erkenntnissen machen die Täter aber eine Beute. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch ...

mehr