Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall

Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (21. September 2023) gegen 22:45 Uhr war ein 56-Jähriger aus Kleve mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Seufzerallee in Fahrtrichtung Van-Gülpen-Straße unterwegs. Auf Höhe von Hausnummer acht stürzte er aus bislang unklarer Ursache und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Ersthelfer hörte den Verletzten nach Hilfe rufen und kümmerte sich um den Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten den 56-Jährigen in eine Klinik. An dem Pedelec entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell