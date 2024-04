Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw gestohlen - Dieb setzt im Auto befindlichen Welpen aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

09.04.2024, 08.10 Uhr bis 08.20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagmorgen von einem Parkplatz in der Kleiststraße in Wolfsburg einen 20 Jahre alten grauen VW Polo. In dem Fahrzeug befand sich ein Welpe, der glücklicherweise wenig später gefunden wurde

Am Dienstagmorgen parkte die 62-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kleiststraße. Da sie nur kurz einkaufen wollte, ließ sie ihren 10 Wochen alten Welpen im Fahrzeug zurück. Als die Wolfsburgerin wenige Minuten später zurückkam, stellte sie völlig aufgelöst fest, dass ihr Pkw mit dem Welpen gestohlen worden war.

Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg fanden den frei umherlaufenden Welpen zum Glück gegen 08.45 Uhr im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Als sich nach einer gewissen Wartezeit kein Besitzer zu erkennen gab, wurde der Welpe ins Tierheim nach Sülfeld gebracht. Dort wurde über die Sozialen Medien auf den Fundhund aufmerksam gemacht. Dies bekam eine Polizeibeamtin mit, die um die Suche nach dem Welpen wusste.

Ein Anruf beim Tierheim ergab Gewissheit, so dass kurze Zeit später die 62-Jährige ihren Welpen überglücklich in die Arme schließen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen dass der unbekannte Täter nach Bemerken des Hundes auf dem Rücksitz diesen im Bereich der Heinrich-Heine-Straße ausgesetzt hat und dann mit dem gestohlenen Pkw weiter geflüchtet ist. Es ist wohl nur dem Zufall zu verdanken, dass der Hund nicht von anderen Fahrzeugen angefahren wurde.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die gesehen haben, wie aus einem älteren Polo heraus der Welpe ausgesetzt wurde und den Täter beschreiben können.

Zudem werden Zeugen, die Hinweise auf den gestohlenen Pkw geben können gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell