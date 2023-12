Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall am 02.12.2023 in Roxheim, Hauptstraße

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, 02. Dezember, zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein geparkter blauer Ford Focus in der Hauptstraße 4 in Roxheim am linken vorderen Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Die Unfallverursacherin hinterließ einen gelben Notizzettel mit einer (nicht vergebenen) Handynummer und wird entsprechend um Kontaktierung der Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110, gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell