Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Gottmadinger Straße/Brühlstraße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (18.05.2024)

Hilzingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Kreuzung Gottmadinger Straße/Brühlstraße ereignet hat. Eine 58-jährige Honda-Fahrerin überquerte die Kreuzung von der "Untere(n) Gießwiesen" kommend in Richtung Brühlstraße und stieß dabei mit einem auf der Gottmadinger Straße in Richtung Ortsmitte fahrenden, vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta eines 25-Jährigen zusammen. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell