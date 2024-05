Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6105, Lkr. Konstanz) 42-Jähriger baut betrunken Unfall (18.05.2024)

Stockach, K6105 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Kreisstraße 6105 zwischen Ursaul und Mindersdorf einen Unfall gebaut. An der Einmündung der Kreisstraße 6145 auf die Kreisstraße 6105 überfuhr ein 42-Jähriger mit einem Ford Kuga zunächst die dortige Verkehrsinsel, bog anschließend nach links ab und ließ seinen Wagen schließlich einige hundert Meter weiter am Fahrbahnrand stehen. Beim Eintreffen der Polizei versteckte sich der Mann zunächst am angrenzenden Waldrand. Den Versuch zu flüchten verhinderten die Beamten. Bei der anschließenden Überprüfung des 42-Jährigen stellten sie erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,8 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des an der Verkehrsinsel und dem Ford entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell