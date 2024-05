Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - 58-Jährige leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen (20.05.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Radweg zwischen Radolfzell und Espasingen am Montagabend. Eine 58-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg von Radolfzell kommend in Richtung Espasingen unterwegs. In der Unterführung unter der Bundesstraße 34 kam der Frau eine unbekannte Radfahrerin entgegen, mit der sie zusammenstieß und sich dabei verletzte. Nachdem die Unbekannte der verletzten 58-Jährigen ein Taschentuch zur Versorgung einer blutenden Wunde übergeben hatte, fuhr die Frau davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

