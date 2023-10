Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mobile Wache - Informationen für Bürger

Augsburg (ots)

Neusäß - Der Herbst kommt und somit rücken Themen wie, z.B. Einbruchsprävention und Sichtbarkeit im Straßenverkehr in der dunklen Jahreszeit wieder in den Fokus.

Die Nordschwäbische Polizei nimmt dies zum Anlass und war bereits am Dienstag (10.10.2023) mit der Mobilen Wache in der Kobelstraße, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Auch am Freitag (13.10.2023) informiert die Polizei wieder zu verschiedenen Themen und ist für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.

Sie finden uns in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr in der Kobelstraße gegenüber der Kirche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell